Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Нынешний президент США Джозер Байден намерен заставить мир предать забвению годы правления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил в ходе первой внешнеполитической речи, пишет американское издание Foreign Policy.

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«Мир забудет о четырёх турбулентных годах президентства Трампа и вместо этого вновь увидит в США мирового лидера», — отмечается в статье.

Глава Белого дома подчеркнул, что внутренняя и внешняя политика США будет иной, нежели в годы правления страной Дональдом Трампом.

«Больше нет чёткой границы между внешней и внутренней политикой», — сказал Байден.

Также глава государства намерен снова восстановить на прежнем уровне взаимоотношения с Европой и разработать новую многоуровневую стратегию борьбы с Китаем, при этом каким образом он планирует этого достичь, Байден не уточнил.

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Авторы публикации отметили, что в своих замечаниях, которые в значительной степени были упреком бывшему президенту Дональду Трампу, Байден сказал, что у него есть одно послание для всего мира: «Америка возвращается, дипломатия возвращается в центр внешней политики». Заявления американского лидера, по их мнению, представляли собой смесь популистских и анти-уолл-стритовских идей мощного прогрессивного крыла демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, Джозеф Байден, победивший на выборах президента США, вступил в должность главы государства 20 января.