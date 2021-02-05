Джакарта, , 10:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин обсудили вопросы размещения и защиты рабочих-мигрантов на двусторонней встрече в президентском дворце в Джакарте, сообщает Antara.

«Двусторонняя встреча с премьер-министром Малайзии прошла успешно, была открытой и всесторонней. Я хотел бы выразить свою признательность за защиту индонезийских граждан в Малайзии, особенно во время пандемии», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Что касается защиты рабочих-мигрантов, президент подчеркнул важность завершения нового меморандума о взаимопонимании относительно размещения и защита индонезийских работников в Малайзии.

Премьер-министр Малайзии попросил президента Индонезии активизировать усилия по обеспечению индонезийских граждан, желающих работать и вести бизнес в Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии надеется на приверженность Малайзии борьбе с дискриминацией на мировом рынке товаров из пальмового масла.

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