Магас, , 09:58 — REGNUM В Ингушетии назначен министром промышленности и цифрового развития Муса Плиев. Указ о его назначении подписал накануне, 4 февраля, глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Ранее Муса Плиев исполнял обязанности руководителя ведомства. С приставкой и.о. он вошел в число членов правительства Ингушетии, состав которого новый глава республики утвердил в апреле 2020 года.

Стоит отметить, что биография нового министра официально нигде не размещена, что делал Плиев до своего назначения главой министерства промышленности, общественности неизвестно.

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