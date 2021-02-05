Киев, 5 февраля 2021, 10:01 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины обратился в суд с просьбой лишить лицензии оппозиционный телеканал «НАШ». Об этом заявила глава совета Ольга Герасимьюк 4 февраля в эфире телеканала «1+1».
По её словам, Госкомтелерадио многократно выносило телеканалу предупреждения за «нарушения» стандартов журналистики.
Она отметила, что подобное количество предупреждений получали закрытые оппозиционные каналы NewsOne, Zik и 112.ua.
Напомним, ранее начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Украины Сергей Олийнык заявил, что любая хорошая российская книга содержит в себе идеологию «русского мира», а также посетовал, что Украина полностью не запретила импорт литературы из России.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее неонацисты провели акцию у здания, в котором находится студия телеканала «НАШ». Они угрожали представителям телеканала, а потом попытались прорваться на его территорию и подрались с полицией.
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