Киев, , 10:01 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины обратился в суд с просьбой лишить лицензии оппозиционный телеканал «НАШ». Об этом заявила глава совета Ольга Герасимьюк 4 февраля в эфире телеканала «1+1».

По её словам, Госкомтелерадио многократно выносило телеканалу предупреждения за «нарушения» стандартов журналистики.

«Телеканал «НАШ», кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в своё время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии», — сказала чиновник.

Она отметила, что подобное количество предупреждений получали закрытые оппозиционные каналы NewsOne, Zik и 112.ua.

«В прошлом году только штук шесть было 112.ua, ZiK — пять предупреждений», — уточнила Герасимьюк.

Напомним, ранее начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Украины Сергей Олийнык заявил, что любая хорошая российская книга содержит в себе идеологию «русского мира», а также посетовал, что Украина полностью не запретила импорт литературы из России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее неонацисты провели акцию у здания, в котором находится студия телеканала «НАШ». Они угрожали представителям телеканала, а потом попытались прорваться на его территорию и подрались с полицией.

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