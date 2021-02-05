Джакарта, , 09:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на приверженность Малайзии борьбе с дискриминацией на мировом рынке товаров из пальмового масла, сообщает Antara.

«Индонезия продолжит борьбу против дискриминации пальмового масла», — заявил президент на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Малайзии Мухиддином Ясином в Джакарте 5 февраля 2021 года.

«Борьба будет более оптимальной, если она будет вестись вместе. Индонезия надеется на такие же обязательства со стороны Малайзии в отношении пальмового масла», — отметил глава государства.

Ранее Индонезия выразила протест против Европейского союза в отношении регулирования Директивы по возобновляемым источникам энергии, которое назвали дискриминационным в отношении пальмового масла. Индонезия заявила, что готова подать на Европейский союз в суд в знак протеста против этой меры.

Европейский союз занимает одну из крупнейших долей рынка индонезийского экспорта пальмового масла — 12%. Другими крупнейшими рынками индонезийского пальмового масла являются Китай (18%), Индия (18%) и Пакистан (8%).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии готовится к встрече один на один с премьер-министром Малайзии.

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