Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Американский президент Джо Байден подпишет ряд указов, направленных на восстановление места США в мире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространённом 4 февраля.

«Президент Байден подпишет исполнительные акты по восстановлению места Америки в мире, — отметили в Белом доме. — Администрация ставит дипломатию обратно в центр внешней политики США»

Так, к подписанию готов меморандум о структуре Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Документ учитывает взаимосвязь традиционной нацбезопасности с безопасностью в экономике, здравоохранении, экологии. В структуре СНБ отразится межотраслевой характер ключевых вызовов.

Также глава США подпишет меморандум, направленный на модернизацию набора сотрудников учреждениями, которые занимаются вопросами нацбезопасности. Так, будут разработаны дополнительные пути привлечения на госслужбу специалистов по киберсфере, технологиям и науке.

Ещё один документ увеличит квоту приёма беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году, который начнется 1 октября. Также ожидается подписание меморандума о защите прав представителей ЛГБТ-сообщества в мире.

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