Минск, , 09:38 — REGNUM Белоруссия приветствует вступление в силу 3 февраля соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) между Россией и США. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба белорусского МИД.

«Белорусская сторона приветствует вступление в силу 3 февраля соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Минск считает данное событие существенным вкладом в укрепление имеющейся «архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности» и уточняется, что продление ДСНВ является отвечающим интересам всего мирового сообщества.

«Рассчитываем, что достигнутая договоренность заложит прочный фундамент для дальнейших конкретных шагов в области ядерного разоружения и придания этому процессу необратимого и многостороннего характера», — добавляется в сообщении.

Кроме того, белорусский МИД выразил надежду на то, что решение России и США продлить ДСНВ, который является частью основы глобальной системы стратегической стабильности, безопасности и разоружения, поспособствует «формированию благоприятных условий для укрепления и восстановления жизнеспособности многосторонних механизмов в области контроля над вооружениями на евроатлантическом пространстве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена считает, что ратификация соглашения о продлении срока действия российско-американского Договора СНВ-3 — это только первый шаг, и призывает Китай присоединиться к попыткам уменьшить запасы ядерного оружия.