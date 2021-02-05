Рим, , 09:35 — REGNUM Украина встала на очень опасный путь, закрыв три телеканала во внесудебном порядке. Об этом заявил член Сената Италии от Демократической партии Роберто Рампи, сообщил 4 февраля телеканал 112.ua.

Парламентарий прокомментировал закрытие украинских оппозиционных телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne.

«Когда я впервые услышал эту новость, я был очень удивлён. Я не верю, что любое государство может закрыть любой тип информационной системы… Однозначно нельзя закрывать всё целиком и нельзя закрывать без тщательного юридического расследования», — сказал он.

Рампи отметил, что западные страны должны оказать давление на Украину, поскольку это неприемлемо — закрывать медиа без соответствующего решения суда.

«Надо мощно давить, чтобы украинская власть поняла: это неправильный и очень опасный путь», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Арсен Аваков заявил, что повод закрыть указанные телеканалы существовал давно, однако предшественнику президента Украины Владимира Зеленского Петру Порошенко не хватило политической воли, чтобы принять такое решение.

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