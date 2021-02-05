Тбилиси, 5 февраля 2021, 09:34 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили принял чрезвычайного и полномочного посла Саудовской Аравии Абдуллу аль-Мутаири. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.
«На встрече обсуждались вопросы военно-промышленного сотрудничества», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что Гарибашвили выразил надежду на расширение сферы сотрудничества в ближайшее время.
Стоит отметить, что глава минобороны Грузии в январе обсуждал планы развития грузинских вооружённых сил с послом США Келли Дегнан. Он рассказал о том, что в 2021 году Тбилиси будет уделять больше внимания развитию Сил специальных операций и борьбе с киберугрозами.
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