Вашингтон, , 09:24 — REGNUM В новую партию, о возможности создания которой якобы говорил со своими приближенными бывший президент США Дональд Трамп, готовы вступить многие американские избиратели. Это следует из обнародованных 5 февраля данных социологического опроса, который был проведен газетой The Hill совместно со службой HarrisX.

Согласно этим данным, 37% опрошенных, скорее всего, вступили бы в партию, руководителем которой стал бы бывший американский лидер.

При этом 64% респондентов из числа сторонников Республиканской партии США готовы вступить в такую партию и 36% из них — не готовы.

Кроме того, в такое политическое объединение готовы вступить 15% опрошенных сторонников американской Демпартии и 28% независимых избирателей.

Уточняется, что данный опрос проводился 28 и 29 января посредством интернет-опроса и в нем приняло участие 945 зарегистрированных избирателей.

Отметим, по информации некоторых американских СМИ Дональд Трамп незадолго до своего ухода из Белого дома якобы обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии», которую он намеревался назвать «Патриотической партией».