Варшава, , 09:22 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил во время пресс-конференции, что «Нидерланды оказались неспособны создать в ЕС коалицию против Польши, их попытка провалилась». Об этом 5 февраля передает Polskie Radio 24.

«Нидерланды пытались объединить другие страны Евросоюза, чтобы они единым фронтом выступили против Польши в Суде ЕС с обвинениями в адрес Варшавы, якобы у нас не соблюдается принцип верховенства закона. Но никто не счел нужным в этом участвовать. Попытка создать антипольскую коалицию провалилась», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря 2020 года палата представителей Нидерландов приняла резолюцию, обязывающую ее правительство подать на Польшу в суд Европейского союза за то, что, по мнению депутатов, Варшава не соблюдает принцип верховенства закона во внутренней политике.

Такое решение было вызвано тем, что Варшава наложила вето на принятие бюджета ЕС на 2021−2027 годы в связи с тем, что в нем предусматривался принцип увязывания распределения средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. Однако 10 декабря Брюссель и Варшава сошлись на том, что вопрос верховенства закона будет рассматриваться «исключительно в рамках договоров ЕС, а не по субъективным решениям и впечатлениям представителей Брюсселя». Варшава отозвала вето с бюджета, и Нидерланды не стали подавать на Польшу в суд ЕС.