Джакарта, , 09:22 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади назначил нового главу национального поисково-спасательного агентства, сообщает Antara.

Новым главой агентства стал Анри Альфианди, заменив на посту маршала авиации Багуса Пурухито.

«Это динамика институционального лидерства. Анри Альфианди заменит Багуса Пурухито, который вышел на пенсию», — заявил министр транспорта Индонезии.

Буди Карья Сумади также выразил глубочайшую признательность Багусу Пурухито за его работу.

«Формально вы (Багус Пурухито) уже на пенсии, но надеемся, что вы внесете позитивный вклад в жизнь нации и государства. Ваш опыт и способности — это знания для подрастающего поколения», — добавил министр транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов надеются, что правительство Индонезии сыграет важную роль в том, чтобы подтолкнуть АСЕАН к активной позиции в отношении военного переворота в Мьянме.

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