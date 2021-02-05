Пекин, 5 февраля 2021, 09:21 — REGNUM Власти Китая выражают решительный протест США в связи с проходом американского эсминца «Джон Маккейн» через Тайваньский пролив. Об этом 5 февраля заявил официальный представитель восточного военного округа КНР Чжан Чуньхуэй.
По его словам, Пентагон намеренно создаёт напряженность, оказывая «негативное воздействие на мир и стабильность в регионе».
«Мы выражаем по этому поводу решительный протест. Наши войска будут твердо защищать государственный суверенитет», — приводит слова Чуньхуэй официальная страница минобороны КНР в социальной сети WeChat.
Как сообщало ИА REGNUM, эсминец ВМС США «Джон Маккейн» 4 февраля проследовал через Тайваньский пролив, который разделяет остров с материковым Китаем.
Отметим, власти Китая, которые считают Тайвань частью своей неотделимой территории, с насторожённостью воспринимают какое-либо военное присутствие США в данном регионе.
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