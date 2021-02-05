Москва, , 09:05 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва насторожили стратегические установки, которые дал президент США Джо Байден в ходе программной речи.

«В целом весьма предсказуемо, стратегические установки всё те же, и они по-прежнему настораживают», — отметил Косачёв в Facebook.

Конечно же, Байден не мог не пригрозить России, пообещав не оставлять без последствий злонамеренную деятельность страны на международной арене и нарушение ею международных обязательств, заставив ее «платить», отметил сенатор.

«Однако это опять же, дело интерпретаций. Поскольку именно злонамеренности и нарушений обязательств у России нет и не предвидится, если только их специально не придумают под очередные санкции», — считает парламентарий.

Иными словами — захочет Белый дом увидеть очередное «вмешательство», «кибератаку», «угрозу американским интересам» в любом уголке планеты — он это сделает, даже если РФ вообще не будет предпринимать ничего, уточнил Косачёв.

«В итоге Байден пообещал восстановить мировое лидерство Америки в борьбе с вызовами, и конечно же, рьяно отстаивать ценности, читай: экспорт революций продолжится. Впрочем, никто и не сомневался», — рассуждает он.

В общем и целом, по мнению сенатора, действительно может быть интересно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что США более не будут пасовать перед «агрессивными действиями России», как это было в период президентства Дональда Трампа, Вашингтон заставит Москву «платить» за всё. Он упомянул, что в разговоре с президентом РФВладимиром Путинымясно обозначил отличие от своего предшественника. Прошли дни, когда США будут сдаваться перед лицом вмешательства в выборы, кибератак и отравления своих граждан.