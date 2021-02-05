Минск, , 09:05 — REGNUM Поставка второй партии российских многоцелевых истребителей Су-30СМ в количестве четырех единиц для вооруженных сил (ВС) Белоруссии намечена на октябрь 2022 года. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба белорусского минобороны в своем Telegram-канале.

В сообщении военного ведомства уточняется, что в настоящее время минобороны Белоруссии заключены соглашения с корпорацией «Иркут» о поставках двух партий истребителей Су-30СМ по четыре единицы каждая.

«Исполняя обязательства по контракту, «Иркут» в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года», — говорится в сообщении.

Также в минобороны Белоруссии уточнили, что в следующем году планируется заключить контракты на поставку очередной партии самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о поставке в белорусскую армию 12 истребителей Су-30СМ.