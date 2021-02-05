Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с послами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ситуацию в Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Во время разговора Салливан заявил, что президент США Джо Байдена обеспокоен военным переворотом в Мьянме, выразив признательность за внимание стран АСЕАН к этому кризису.

Байден также выразил важность региональной поддержки для «немедленного восстановления демократии в Мьянме».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Были арестованы президент страны и глава правящей партии, в стране ввели чрезвычайное положение на один год. Захватившие власть военные заявили, что взяли ситуацию в Мьянме под свой контроль из-за фальсификаций на недавних выборах в стране.

Читайте также: Байден вновь призвал военных Мьянмы отказаться от власти