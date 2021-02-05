Париж, , 09:02 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что в стране, «в отличие от соседей», пока не было «новой сильной волны» пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает France Info.

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«Каждый день во Франции регистрируют более 20 000 новых случаев заражения, более 1600 новых случаев госпитализации, более 320 летальных исходов. Все это оказывает существенное давление на нашу систему здравоохранения», — заявил глава французского правительства.

«Но хотя эта ситуация и беспокоит нас, она, в отличие от наших соседей, не столь тяжела. В последние несколько недель нам не пришлось столкнуться с новой сильной волной коронавируса», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции выявили 23 448 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,201 млн.

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