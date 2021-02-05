Джакарта, , 08:48 — REGNUM Ряд активистов надеются, что правительство Индонезии сыграет важную роль в том, чтобы подтолкнуть Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к активной позиции в отношении военного переворота в Мьянме, сообщает Antara.

Ева Сундари, бывший член парламента Индонезии и одна из активистов организации «Парламентарии АСЕАН за права человека» заявила, что Индонезия поддерживает хорошие отношения с властями Мьянмы, особенно в плане урегулирования гуманитарного кризиса в штате Ракхайн.

«Индонезия оказывает конкретную поддержку в решении проблемы рохинджа. В штате Ракхайн строятся школы, продолжают выплачиваться стипендии, оказывается гуманитарная помощь», — отметила Ева Сундари.

Страны-члены АСЕАН разделили мнение по вопросу военного переворота в Мьянме. Некоторые страны, такие как Таиланд, Камбоджа, Вьетнам и Филиппины, твердо заявили, что переворот был внутренним делом Мьянмы.

Однако Бруней, который председательствует в АСЕАН в 2021 году, придерживается другого мнения. Председатель АСЕАН выступил с четырьмя пунктами, в одном из которых содержится призыв к военным немедленно вернуть ситуацию в нормальное русло в соответствии с пожеланиями и желаниями народа Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Мьянме Иза Фадри рассказал о напряженной атмосфере после военного переворота в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Индонезии рассказал о ситуации в Мьянме после переворота