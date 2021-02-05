Киев, , 08:47 — REGNUM Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не хватило политической воли, чтобы закрыть телеканалы 112.ua, NewsOne и Zik. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 февраля в эфире телеканала «1+1».

Министр отметил, что он имел последовательную позицию в отношении данных телеканалов в течение многих лет.

«В какой-то момент времени у ряда членов СНБО и у президента Петра Алексеевича [Порошенко], который… в этом вопросе не принял такого решения, не хватило политической воли, а у Владимира Зеленского хватило», — сказал Аваков.

Он добавил, что уже при Порошенко было достаточно оснований, чтобы закрыть каналы. По словам министра, Украина таким способом защищается от «информационного яда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заявил о том, что некоторые украинские СМИ финансируются при помощи денег, заработанных на территории ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Аваков заявил о финансировании украинских СМИ из ДНР

Читайте развитие сюжета: Итальянский депутат призвал к давлению на Украину из-за закрытия ТВ-каналов