Тегеран, , 08:45 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатыб Заде заявил в ходе пресс-конференции, что Тегеран «решительно осуждает» приговор бельгийского суда бывшему иранскому дипломату Ассадоле Ассади якобы за «подготовку в 2018 году покушения на представителей оппозиционного Национального совета Ирана, расположенного в Париже». Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Le Figaro.

«Иран решительно осуждает решение суда Антверпена, в Бельгии, согласно которому Ассадола Ассади, дипломат нашей страны, был приговорен к 20 годам лишения свободы», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана, охарактеризовав приговор как «незаконный» и «противоречащий международному праву».

«К сожалению, Бельгия, как и другие европейские страны, подпала под враждебное влияние террористической Организации моджахедов иранского народа и вынесла незаконное и несправедливое решение», — добавил Хатыб Заде.

Напомним, 49-летний дипломат Ассадола Ассади, занимавший ранее должность третьего секретаря в посольстве Ирана в Австрии, проведет 20 лет в колонии без права на условно-досрочное освобождение. Три его сообщника получили от 15 до 18 лет лишения свободы, а также лишились бельгийского гражданства.

По данным властей Франции, Ассади действовал по приказу служб внешней разведки Ирана, но Тегеран ранее отрицал любую связь с покушением на представителей Национального совета, который считает террористической организацией.

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