Саратов, 5 февраля 2021, 08:43 — REGNUM В правительстве Саратовской области произошли кадровые назначения. Соответсвующие постановления 4 февраля подписал губернатор Валерий Радаев.
Согласно документам, Андрей Архипов назначен на должность заместителя председателя правительства области — министра промышленности и энергетики.
Роман Ковальский — на должность заместителя председателя правительства области — министра сельского хозяйства.
Накануне депутаты облдумы согласовали кандидатуры Архипова и Ковальского на должности зампредов регионального правительства.
ИА REGNUM напоминает, в структуре правительства Саратовской области произошли определенные изменения — появились два новых зампреда, отвечающих за ключевые направления — агропромышленный комплекс и промышленность. Губернатор Валерий Радаев отметил, что это не последнее структурное изменение в правительстве области.
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