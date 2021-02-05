Саратов, , 08:43 — REGNUM В правительстве Саратовской области произошли кадровые назначения. Соответсвующие постановления 4 февраля подписал губернатор Валерий Радаев.

Согласно документам, Андрей Архипов назначен на должность заместителя председателя правительства области — министра промышленности и энергетики.

Роман Ковальский — на должность заместителя председателя правительства области — министра сельского хозяйства.

Накануне депутаты облдумы согласовали кандидатуры Архипова и Ковальского на должности зампредов регионального правительства.

ИА REGNUM напоминает, в структуре правительства Саратовской области произошли определенные изменения — появились два новых зампреда, отвечающих за ключевые направления — агропромышленный комплекс и промышленность. Губернатор Валерий Радаев отметил, что это не последнее структурное изменение в правительстве области.

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