Вашингтон, 5 февраля 2021, 08:31 — REGNUM Министерство обороны Соединённых Штатов намерено провести «глобальный обзор расположения военных сил США, ресурсов, стратегии и миссий». Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт Military Times.
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Остин добавил, что в обзоре намерен высказать своё мнение и дать рекомендации главнокомандующему о том, как лучше всего распределить военные силы, «исходя из национальных интересов».
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Он также добавил, что военное ведомство будет «консультироваться с союзниками и партнёрами при проведении этого обзора».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон приостановил перемещение американского контингента из Германии. Он подчеркнул, что подобные решения принимаются исключительно в интересах национальной безопасности США — в соответствии с американскими национальными приоритетами.
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