Куала-Лумпур, , 08:24 — REGNUM Правительство Малайзии запрещает жителям посещать родственников во время китайских новогодних праздников, чтобы предотвратить передачу и распространение коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Такое решение принял министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб. Министр посоветовал местным жителям отмечать китайский Новый год дома.

Исмаил Сабри Якоб заявил, что все штаты Малайзии, кроме Саравака, в настоящее время вводят карантинные ограничения до 18 февраля 2021 года.

По словам министра, также запрещены культурные мероприятия и представления. Китайскую общину призвали совершать молитвы дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что 59% случаев передачи COVID-19 произошли на рабочих местах.

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