Токио, , 08:25 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и глава национального олимпийского комитета Ясухиро Ямасита назвали не соответствующими духу олимпийского движения «сексистские» высказывания председателя оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори. Об этом 5 февраля сообщает агентство Kyodo.

По словам Ямаситы, высказывания Мори по поводу женщин «не соответствуют духу олимпийского и паралимпийского движения, они были совершенно неуместными».

Ранее, в ходе выступления в парламенте, подобным же образом высказался и Суга, заявивший, что эти «высказывания совершенно противоречат идее гендерного равенства, столь важной для олимпийского движения».

Напомним, крупный скандал разгорелся в Японии после высказывания Мори о том, что увеличение количества женщин в спортивных федерациях и комитетах приводит к тому, что их заседания стали занимать гораздо больше времени. По его мнению, женщины дольше выступают, считая необходимым что-то сказать. Инцидент произошёл на заседании, посвящённом введению в устав комитета требования об увеличении числа женщин в его составе до 40%.

4 февраля Мори уже принёс за эти высказывания публичные извинения. Тем не менее в стране поднялась волна негодования, с призывом к Мори уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы Олимпиады в Токио (Япония) решили запретить болельщикам петь и кричать — разрешены только аплодисменты.

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