Мадрид, , 08:20 — REGNUM Власти Китая якобы прибегают к использованию «тоталитарных методов» в отношении европейского бизнеса, заявил в своём обращении к Еврокомиссии депутат Европарламента от Испании Херманн Терч.

По его словам, в 2018 году китайская компания Huawei подала заявку на патент, связанный с программным обеспечением, которое способно различать лица и телодвижения пользователей, а также их этнические и расовые особенности.

«Компания собирает информацию, которую затем предоставляет китайскому… режиму для осуществления репрессивной и тоталитарной деятельности как в Китае, так и за рубежом», — цитирует его RT.

Кроме того, отметил он, в иностранные компании могут столкнуться с проблемами в Китае, если руководство их стран откажется от использования оборудования Huawei или ZTE в своих сетях 5G.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года правительство США ужесточило санкции в отношении Huawei, сделав невозможным сотрудничество китайской компании с производителями, использующими американские технологии. Новые санкции вступили в силу в сентябре, после чего Huawei лишилась поставок чипов от крупнейших производителей, включая тайваньскую компанию TSMC.

В свою очередь в Huawei заявили, что китайская компания сможет выполнить свои обязательства по 5G-проектам в странах Европейского союза, несмотря на санкции правительства США.

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