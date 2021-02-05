Алма-Ата, Казахстан, , 08:04 — REGNUM Российская сторона всецело поддерживает предложение Казахстана о том, что всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей силой развития ЕАЭС. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

Следите за развитием событий в трансляции: «ЕАЭС и цифровой форум в Казахстане: рабочий день Мишустина — трансляция»

«Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений», — заявил Мишустин.

«И Евразийский совет здесь, я абсолютно согласен, должен дать нашим государствам такую возможность помочь нам получать выгоды от нашей крупной экономики, при этом развивать нашу собственную общую информационную платформу, конечно, сохраняя национальный суверенитет», — указал он.