Тбилиси, , 08:06 — REGNUM Грузия готова присоединиться к странам Евросоюза в борьбе с раком, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 4 февраля во время выступления в онлайн-формате на форуме Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба грузинского лидера.

«Я надеюсь, что План борьбы с раком в ЕС, который сегодня представляет Европейская комиссия, будет открыт для ассоциированных партнеров. Мы должны быть частью этого плана, и Грузия готова присоединиться к борьбе с раком вместе с остальной Европой», — сказала Зурабишвили.

Она заявила, что грузинское правительство в последние годы обеспечила финансирование не менее 80% онкологических услуг для жителей страны. Также в Грузии «добились значительного прогресса» в диагностике различных раковых заболеваний.

Стоит отметить, что в Грузии, по данным на 2020 год, было зарегистрировано около 1,8 тыс. человек с онкологическими заболеваниями. На программу лечения рака в стране может быть выделено до 23 тыс. лари (около $7 тыс.) на человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии увеличили размер субсидий на лечение онкозаболеваний