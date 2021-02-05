Панама, , 07:19 — REGNUM Панама готова разрешить использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения 5 февраля сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, в письме о намерениях, подписанном главой Минздрава Луисом Франсиско Сукре, говорится о том, что правительство Панамы «готово выдать разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V».

Письмо, подлинность которого подтвердил источник в ведомстве, было подписано 3 февраля и направлено в адрес Российского фонда прямых инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный сенат (верхняя палата) парламента Бразилии 4 февраля одобрил законопроект, который обязывает в условиях ЧС регистрировать вакцины от коронавируса в течение пяти дней, если они ранее были одобрены за рубежом.

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