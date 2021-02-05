5 Февраля
 
7:25

Участники Евразийского экономического союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.

Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.

7:24

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года.