Председатель правительства России Михаил Мишустин 5 февраля принимает участие в форуме Digital Almaty 2021 и в заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане.

В рамках форума премьер-министр выступит на планарной сессии на тему «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

Помимо Мишустина, на форуме выступят премьер-министры других стран СНГ и должностные лица международных организаций.

После форума премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, глава правительства Белоруссии Роман Головченко, глава правительства Киргизии Улукбек Марипов проведут заседание Евразийского межправительственного совета.

Совет призван обеспечить реализацию и контроль за исполнением договора о Евразийском экономическом союзе и даёт поручения Евразийской экономической комиссии.