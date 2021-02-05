Председатель правительства России Михаил Мишустин 5 февраля принимает участие в форуме Digital Almaty 2021 и в заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане.
В рамках форума премьер-министр выступит на планарной сессии на тему «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».
Помимо Мишустина, на форуме выступят премьер-министры других стран СНГ и должностные лица международных организаций.
После форума премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, глава правительства Белоруссии Роман Головченко, глава правительства Киргизии Улукбек Марипов проведут заседание Евразийского межправительственного совета.
Совет призван обеспечить реализацию и контроль за исполнением договора о Евразийском экономическом союзе и даёт поручения Евразийской экономической комиссии.