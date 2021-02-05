Лондон, , 06:57 — REGNUM Из Великобритании за 2020 год власти выслали трёх шпионов КНР, выдававших себя за журналистов. Об этом со ссылкой на источник в правительстве 4 февраля сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, депортированные граждане Китая служили в разведке Министерства государственной безопасности КНР. Они якобы работали в разных китайских СМИ и прибыли в Великобританию по журналистским визам. Установить подлинные личности и места службы китайских шпионов смогли сотрудники британской контрразведки.

Отмечается, что в настоящее время власти Великобритании рассматривают возможность введения закона, обязывающего лиц, действующих в интересах иностранных государств, проходить регистрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в шпионаже иностранный гражданин Пол Уилан в ближайшие три месяца останется в следственном изоляторе.

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