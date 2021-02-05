Киев, , 06:42 — REGNUM Украинская территория может сузиться до размеров Чернигово-Киевского княжества в случае принятия закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк 4 февраля в эфире YouTube-канала Drozdov.

По его мнению, если власти согласятся на федеративный статус Донбасса, то похожие процессы охватят и регионы на западе страны.

«Не дай Бог мы на это пойдем и сделаем спецстатус или федерацию Луганска и Донецка, у нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее», — считает генерал.

Вовк добавил, что такой исход выгоден таким странам, как Польша и Румыния.

«Я не диванный эксперт, я анализирую, общаюсь, изучаю и знаю, на что претендует по периметру нашей границы и Румыния, и Польша», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря бывший губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль заявил, что страна рискует потерять шесть областей — Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую.

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