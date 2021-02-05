Асунсьон, , 06:26 — REGNUM Правительство Парагвая заключило соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках вакцины «Спутник V», заявил глава парагвайского минздрава Хулио Массолени в эфире государственного телевидения.

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«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ», — заявил он.

Министр уточнил, что речь идет о поставках российской вакцины против коронавирусной инфекции. Он пообещал назвать объемы и сроки поставок позднее. Ранее власти Парагвая одобрили использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российскую вакцину против COVID-19 одобрили в Никарагуа. В настоящее время власти этой латиноамериканской страны ведут переговоры с Россией о поставках препарата в короткие сроки.