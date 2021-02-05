Москва, , 06:57 — REGNUM На прошедшей неделе 41 летательный аппарат иностранных государств (33 самолёта-разведчика и восемь БПЛА) проводил воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождался российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 25 декабря опубликовала газета «Красная звезда».

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

На перехват возможных нарушителей вылетал один истребитель ВКС России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 162 лётные смены на 46 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 300 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 8,3 тыс. практических мероприятий на 61 полигоне. Десантниками было выполнено более 1,7 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 20 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска самолёт Су-27 и боевая машина пехоты БМП-2.

Су-27 Иван Шилов © ИА REGNUM

По контракту на военную службу приняты более 1,8 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 18 офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил, что Россия не должна оставлять безнаказанными провокации США в Чёрном море, а жёстко на них ответить.

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