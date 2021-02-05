Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Совещательный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов при Минздраве США рассмотрит запрос на одобрение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson 26 февраля. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

«Управление по вопросам качества пищевых продуктов и медикаментов США запланировало заседание совещательного комитета по вакцинам и родственным биопрепаратам… на 26 февраля 2021 года, чтобы обсудить запрос Janssen Biotech на одобрение применения её вакцины от коронавируса в чрезвычайных обстоятельствах», — говорится в заявлении.

Напомним, что в конце января компания Johnson & Johnson обнародовала результаты эффективности вакцины от COVID-19. По её данным, на испытаниях в США наблюдалась наивысшая эффективность — 72%, в Латинской Америке — 66%, в Южной Африке — 57%. Средний уровень эффективности составляет 66%. Отмечается, что преимуществом вакцины Johnson & Johnson является достижение необходимого эффекта при введении всего лишь одной дозы.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Johnson & Johnson направила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на одобрение применения её вакцины от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США