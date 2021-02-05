Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Лимит на прием мигрантов, которым разрешено прибывать на территорию США в течение года, будет повышен с 15 тысяч до 125 тысяч. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 4 февраля, выступая с программной речью по американской внешней политике.

Он объявил, что в ближайшие часы подпишет соответствующий указ, который призван восстановить программу по приему беженцев в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Джо Байден отменил ряд распоряжений 45-го американского президента Дональда Трампа, касающихся миграционной политики США.

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