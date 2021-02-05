Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Члены семьи и другие родственники американского президента США Джо Байдена не будут заниматься вопросами внутренней или внешней политики США и занимать государственные посты. Об этом 4 февраля глава Белого дома заявил в интервью журналу People.

Так, американский лидер ответил на вопрос, планируется ли ограничивать их деятельность для того, чтобы исключить незаконные действия.

Глава государства отметил, что будет руководствоваться политической линией, выбранной администрацией 44-го президента США Барака Обамы, в которой Байден занимал пост вице-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года минюст США запросил информацию в рамках расследования деятельности сына Джо Байдена Хантера Байдена в украинской компании Burisma.

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