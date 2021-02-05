Тегеран, , 07:36 — REGNUM В нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях суд в Бельгии приговорил иранского дипломата к 20 годам тюремного заключения по обвинениям, ранее отвергнутым иранской стороной. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 февраля.

Как сообщает новостное агентство, поддержка Западом антииранской террористической группировки «Моджахеды-э-Хальк» в очередной раз проявилась в виде осуждения иранского дипломата по имени Ассадолла Ассади по необоснованным обвинениям к 20 годам лишения свободы.

Иранское правительство считает, что заговор против Ассади изначально был разработан израильским Моссадом.

Иранский дипломат был осужден за организацию сорванного взрыва бомбы против террористической группировки, унёсшей жизни более 12 000 иранских чиновников и гражданских лиц с момента победы Исламской революции в 1979 году.

Сообщается, что задержание иранского дипломата было незаконным, а также противоречило правилам и процедурам международного сообщества и положениям Венской конвенции 1961 года. Решение бельгийского суда было вынесено на основании информации, предоставленной европейской стороне израильскими спецслужбами.

Трое других обвиняемых также были признаны виновными и получили длительные тюремные сроки после того, как суд постановил, что они принадлежат одной и той же группировке.