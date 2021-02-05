Тегеран, , 08:30 — REGNUM 4 февраля посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Соединенные Штаты должны снять санкции с Исламской Республики, чтобы вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Об этом Джалали рассказал на виртуальной пресс-конференции с международным информационным агентством «Россия сегодня» в Москве. Он заявил, что для того, чтобы вернуться к СВПД, США должны снять санкции с Ирана и компенсировать потери, при этом Тегеран ждет практических действий Вашингтона.

Что касается вердикта Гаагского суда, то Джалали заявил, что Соединенные Штаты уже много лет оказывают давление на Иран.

Напомним, что после выхода США под руководством Дональда Трампа из СВПД Вашингтон ввел против Тегерана санкции самого высокого уровня.