Тегеран, , 07:41 — REGNUM 4 февраля президент Ирана Хасан Рухани в своем послании передал поздравления народу и правительству Шри-Ланки по случаю Дня независимости. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании президенту Шри-Ланки Готабайе Раджапаксе Рухани выразил надежду на развитие сотрудничества между двумя странами в соответствии с взаимными интересами. По его словам, в настоящее время государства расширяют сотрудничество в различных областях.

Иранский президент также пожелал здоровья и успехов своему коллеге и процветания народу Шри-Ланки.

День независимости является национальным праздником Шри-Ланки, ежегодно отмечаемым 4 февраля в ознаменование политической независимости страны от британского правления в 1948 году. Традиционно главный праздник страны проходит в Коломбо, где президент поднимает национальный флаг и выступает с речью по национальному телевидению.