Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Палата представителей Конгресса США проголосовала за применение дисциплинарного взыскания к конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, предложившей выдвинуть импичмент президенту страны Джо Байдену, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Было проведено голосование, в пользу дисциплинарного взыскания проголосовали 230 членов палаты, еще 199 высказались против. При этом голоса практически разделились по партиям — за голосовали демократы, а против — республиканцы. Теперь Грин лишат двух постов в комитетах палаты представителей.

Ранее она внесла в Конгресс статьи импичмента против Байдена с обвинениями в коррупции. В частности, конгрессвумен обвинила президента США в покровительстве своему сыну, который якобы вел бизнес с Россией и Китаем.