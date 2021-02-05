Тегеран, , 08:26 — REGNUM 4 февраля МИД Ирана подробно остановился на решении Международного суда о предварительном возражении США против нарушений Договора о дружбе с Ираном 1955 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что в своем решении от 3 февраля Международный суд отклонил возражение США относительно «предполагаемых нарушений Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года.

Иран подал иск в Международный суд против повторного введения США односторонних санкций, поскольку Вашингтон в одностороннем порядке вышел 8 мая 2018 года из иранской ядерной сделки, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и ввел санкции в отношении Ирана в ноябре того же года.

Суд отклонил предварительное возражение, выдвинутое Соединенными Штатами Америки, согласно которому предмет спора не относится к толкованию или применению Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года.