Тегеран, , 08:22 — REGNUM 4 февраля официальные лица Ирана и Италии провели переговоры в Риме (Италия) о путях расширения межпарламентских отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Переговоры состоялись между послом Ирана в Риме Хамидом Баятом и председателем комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии Пьеро Фассино, сообщает агентство IRNA.

В ходе встречи стороны также рассмотрели международные и региональные вопросы. Баят отметил, что Иран и Италия имеют длительные отношения, а в этом году страны отметят 160-летие своих дипломатических отношений.

По словам посла, это мероприятие является прекрасной возможностью для укрепления двусторонних связей в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Фассино, в свою очередь, охарактеризовал сотрудничество Рима и Тегерана как удовлетворительное, при этом он указал на взаимодействие в ряде сфер, включая культуру и археологию. Он также назвал Иран региональной державой.

Переходя к вопросу о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), из которого бывший президент США Дональд Трамп вышел в одностороннем порядке, Фассино заявил, что «Трамп действительно совершил ошибку».