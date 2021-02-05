Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Соединенные Штаты не причастны к попытке военного переворота в Турции в 2016 году, утверждает Госдепартамент США в официальном заявлении.

«Заявления Анкары о причастности Вашингтона к попытке переворота в Турции в 2016 году не соответствуют ее статусу союзника США по НАТО», — заявили в Госдепе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, во время которой погибли более 250 человек, еще более 2 тыс. получили ранения. Попытка переворота оказалась неудачной, после ее провала были арестованы более 50 тысяч человек. С военной и государственной службы были уволены более 140 тысяч.

По мнению Анкары, за попыткой переворота стоит мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен, который в настоящее время находится в США.

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