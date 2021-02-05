Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Наиболее серьезным конкурентом США является Китай, заявил глава Белого дома Джо Байден 4 февраля, в ходе своего выступления в госдепартаменте, посвященного американской внешней политике.

По его словам, КНР стоит на пути процветания, безопасности и демократии Соединенных Штатов. Байден пообещал, что власти страны будут соперничать с Китаем, используя «позицию силы».

При этом глава государства отметил, что американское руководство не отказывается от сотрудничества с Пекином в случаях, когда важны интересы США.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 45-ый американский президент Дональд Трамп назвал Китай главным глобальным противником Соединенных Штатов.

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