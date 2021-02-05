Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Решение выйти из Гильдии киноактеров США (SAG) принял бывший американский президент Дональд Трамп, 4 февраля передает телеканал Fox News.

В отправленном письме глава Белого дома пожаловался, что организация ничего не сделала для его поддержки. Трамп состоял в гильдии с 1989 года.

Напомним, ранее Гильдия киноактеров США осудила Дональда Трампа в связи с беспорядками, которые устроили его сторонники у здания Конгресса 6 января. Организация обвинила 45-го американского президента в нарушении устава SAG.

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