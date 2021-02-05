Нейпьидо, , 01:42 — REGNUM Действующий глава Мьянмы, пришедший к власти в результате военного переворота, генерал Мин Аун Хлаин назвал дату проведения всеобщих выборов в стране, сообщает агентство Kyodo.

По его словам, выборы в Мьянме должны пройти спустя полгода после окончания режима чрезвычайного положения. Напомним, режим ЧП вводился сроком на один год 1 февраля. Таким образом, всеобщие выборы в стране должны состояться приблизительно в августе 2021 года. Также лидер военных пообещал передать власть победителю выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Были арестованы президент страны и глава правящей партии, в стране ввели чрезвычайное положение на один год. Захватившие власть военные заявили, что взяли ситуацию в Мьянме под свой контроль из-за фальсификаций на недавних выборах в стране.

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