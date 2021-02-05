Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп не планирует давать показания под присягой на процессе по импичменту в американском Сенате, заявили адвокаты экс-главы Белого дома Брюс Кастор и Дэвид Шон, сообщает пресс-служба предвыборного штаба Трампа.

Дональд Трамп

«Президент не собирается давать присягу на антиконституционной процедуре», — заявили юристы.

Таким образом адвокаты Трампа ответили на запрос демократов, потребовавших привести экс-президента США к присяге перед процессом. Юристы также назвали их требование «пиар-трюком».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокаты экс-президента США Дональда Трампа заявили, что Сенат не имеет полномочий судить бывшего главу Белого дома по делу об импичменте, так как он больше не является президентом. По их словам, импичмент возможно применить только к действующему главе государства.

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