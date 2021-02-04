Москва, 4 февраля 2021, 23:51 — REGNUM Критерии оценки глав регионов России, по которым между субъектами РФ будут распределены гранты на основе достигнутых за прошедший год показателей, прописаны в указе президента страны Владимира Путина.

Владимир Путин
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В указе «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ» перечислены 20 критериев:

  1. Доверие к власти (в том числе к президенту страны) со стороны жителей региона.
  2. Численность населения региона.
  3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
  4. Уровень бедности в регионе.
  5. Доля жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
  6. Уровень образования в регионе.
  7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.
  8. Доля жителей региона, занимающихся добровольческой (волонтёрской) деятельностью.
  9. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
  10. Число посещений жителями региона культурных мероприятий.
  11. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
  12. Объём жилищного строительства в регионе.
  13. Качество городской среды.
  14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам.
  15. Качество окружающей среды в регионе.
  16. Темп роста реальной среднемесячной заработной платы.
  17. Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения.
  18. Темп роста физического объёма инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
  19. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
  20. «Цифровая зрелость» органов государственной власти в регионе, а также органов местного самоуправления и организаций в различных сферах, включая здравоохранения и образование.

Правительству России поручено за два месяца утвердить методику расчёта 19 из 20 показателей эффективности до 2030 года включительно. Что касается методики по «уровню доверия к власти», её нужно разработать администрации президента в течение месяца.