Москва, , 23:51 — REGNUM Критерии оценки глав регионов России, по которым между субъектами РФ будут распределены гранты на основе достигнутых за прошедший год показателей, прописаны в указе президента страны Владимира Путина.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В указе «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ» перечислены 20 критериев:

Доверие к власти (в том числе к президенту страны) со стороны жителей региона. Численность населения региона. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Уровень бедности в регионе. Доля жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Уровень образования в регионе. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. Доля жителей региона, занимающихся добровольческой (волонтёрской) деятельностью. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Число посещений жителями региона культурных мероприятий. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Объём жилищного строительства в регионе. Качество городской среды. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам. Качество окружающей среды в регионе. Темп роста реальной среднемесячной заработной платы. Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения. Темп роста физического объёма инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых. «Цифровая зрелость» органов государственной власти в регионе, а также органов местного самоуправления и организаций в различных сферах, включая здравоохранения и образование.

Правительству России поручено за два месяца утвердить методику расчёта 19 из 20 показателей эффективности до 2030 года включительно. Что касается методики по «уровню доверия к власти», её нужно разработать администрации президента в течение месяца.