Париж, , 23:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на онлайн-форуме Атлантического совета предложил себя в качестве «честного посредника» в переговорах между США и Ираном. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Reuters.

«Мы действительно должны окончательно организовать новые переговоры с Ираном», — заявил лидер Франции.

«Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы поддержать любую инициативу со стороны США с целью возобновить диалог… И я постараюсь быть честным и преданным посредником в этом диалоге», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на том же онлайн-форуме президент Франции заявил, что крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, «уничтожили все платформы», где бывший президент США Дональд Трамп «и его сторонники могли выражать свои мнения», заблокировав аккаунты политика.

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