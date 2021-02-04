Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Освободить блогера Алексея Навального потребовал от России американский президент Джо Байден 4 февраля в своём выступлении в Госдепе.

Выступая со своей программной речью, глава Штатов назвал приговор о реальном сроке Навальному «политически мотивированным».

Он сказал, что Вашингтон обеспокоен также попытками властей РФ «подавить свободу собраний». Американский президент добавил, что скандальный блогер борется с коррупцией в России — вот почему он пострадал от произвола властей.

Байден «Он должен быть освобождён немедленно и без условий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне судебного решения 2 февраля заменить Навальному условный срок на реальный (два года и восемь месяцев — с учётом домашнего ареста) в Москве и Санкт-Петербурге прошли протесты, которые на Западе назвали подавлением свободы собраний.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров обсудил с главой Госдепа СНВ-3 и ситуацию с Навальным